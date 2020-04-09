تردد قناة atv التركية 2020 لمتابعة مسلسل قيامة عثمان Kuruluş Osman الحلقة 18

يترقب العديد من المشاهدين في الوطن العربي عرض الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان، حيث نال مسلسل قيامة عثمان على إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي، لما يعرضه المسلسل من أحداث واقعية والمعارك التي دارت خلال قيام الدولة العثمانية، والبطولات التي قام بها ارطغرل للنهوض بالدولة العثمانية ومن بعده ابنه عثمان الذي واجه الكثير من الحروب والمعارك.
تردد قناة atv التركية 2020
ويحظى مسلسل قيامة عثمان على إعجاب الملايين من المشاهدين في الوطن العربي،وشهدت الأيام الماضية أنباء تأجيل عرض الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان المعروض على قناة atv التركية التي تميزت بعرض أفضل وأحدث المسلسلات التركية والتي جعلتها القناة الفضائية الأولى من بين القنوات الفضائية الأخرى، وتمكنت قناة atv من الحصول على عرض مسلسل قيامة عثمان عبر شاشتها الصغيرة وتعرض قناة atv التركية صورة عالية الجودة والتي جعلت مشاهديها يستمتعون بجودة شاشتها ويحرصون على متابعة برامجها.
تردد قناة atv التركية على النايل سات 2020
حيث أعلنت قناة atv التركية أن الحلقة 18 سوف يتم تأجيل عرضها بسبب عدم استكمال أجزاء من الحلقة، بعد إيقاف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من المناطق بتركيا، والذي راح ضحيته الكثير من الأشخاص، ولهذه الأسباب قررت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان إلى أجل غير مسمى.
|القمر الصناعي
|المدار
|تردد
|القطبية
|معامل التصحيح
|الجودة
|التشفير
|نايل سات
|10796
|27500
|5/6
|SD
|مجاناً
|تركسات
|42.0°E
|11628 -H
|27500
|5/6
|SD
|مجاناً
|أسترا
|19.2°E
|12692 -H
|27500
|5/6
|SD
|مجاناً
|أسترا
|19.2°E
|11243 H
|27500
|5/6
|SD
|مجاناً
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