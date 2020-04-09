أظبط الإشارة تردد قناة ماجستيك سينما 2020 الفراشة علي النايل سات لمتابعة أقوى الأفلام

تردد قناة ماجستيك سينما 2020، حيث ننشر لكم التردد الجديد لقناة ماجستيك على القمر الصناعي نايل سات حيث شهدة الساعات الأخيرة العديد من عمليات البحث الكثيرة حول تردد قناة ماجستيك المصرية التي تقوم ببث أحدث الأفلام الأجنبية والعربية والعديد من الافلام الأخري ولقت نجاح باهر في فترة قصيرة مما جعل إدارة القناة تفكر في تغير الإشارة الخاصة بالقناة وبث الأفلام بتقنية الأتش دي من أجل إمتاع المشاهدين وتقوم القناة خلال الفترة الماضية بعرض العديد من الأفلام الجديد المصرية الجديدة والقديمة بالاضافة انها تبث الافلام الاجنبية والهندية الاكثر شهرة والاحدث المتواجدة في البوكس أوفيس وتعمل على مدار اليوم دون انقطاع 24 ساعة.

قناة ماجستيك سينما

وقامت القناة بعرض العديد من الأفلام بتقنية الثري دي عبر شاشة التلفزيون العادية من خلال نظارة ماجستيك الخاصة بمتابعة الافلام الثري دي، التي تقوم القناة بإتاحتها في العيدد من الفروع الخاصة بهم وجدير ان شركة ماجستيك لديها ريسفير ماجستيك خاص بقنواته وقوم ذلك الرسيفر بتوفير أكثر من 22 قناة للمشاهدين وهذه القنوات متنوعة وجاري اضافة 30 قناة اخرى جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل زيادة المتابعين في الوطن العربي.

إنطلقت شركة ماجستيك بالبث بقناة واحدة وهي قناة ماجستيك سينما وبدءت البث عام 2012، وتم إيقاف القناة في العديد من المرات، وذلك بسبب خلل في الإشارة ولكن كانت القناة تعود وتقوم بالبث مرة أخري ونقدم لكم الأن طريقة ضبط الاشارة الخاصة بقناة Majestic Cinema وفي حال تم تغيير التردد سنوافيكم بالتردد الجديد فورا لتحصل على التردد بكل سهولة.

وتقدم قناة ماجستيك العديد من الافلام الأجنية القوية خلال هذه الفترة التي قامت العديد من الدول بفرض الحظر لذلك تستغل العديد من القنوات المعروفة هذه الفترة من أجل الحصول علي نسب مشاهدة عالية وتقوم بعرض العديد من الأعمال القوية التي تقوم بجذب المشاهدين لذلك نقدم لكم الأن تردد قناة ماجستيك علي النايل سات بعد ان كثرة عمليات البحث علي هذه القناة في الفترة الأخيرة بسبب عرضها لاحدث الأفلام الأجنبية والعربية بالعديد من التقنيات.

جذب إنتباه المشاهدين خلال هذه الفترة، حيث قامت القناة بعرض أحدث الأفلام علي مدارس ايام وحصد القناة نسب مشاهدة عالية للغاية خلال فترة الحجر المنزلي الذي قامت بتطبقة العديد من الدول العربية خلال هذه الفترة بعد إنتشار جائحة كورونا في العالم .

تردد قناة ماجستيك سينما علي النايل سات 2020

القمر الصناعي نايل سات التردد 12562 الاستقطاب (v) التصحيح 27500 الترميز 3/4 SD

قد يهمك أيضاً :-