تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX الجديد 2020 علي النايل سات ومتابعة أحدث الافلام الأجنبية

تردد قناة إم بي سي ماكس علي النايل سات، حيث نقدم لكم متابعي موقعنا دليل الوطن أحدث تردد لقناة إم بي سي ماكس MBC MAX التي تقوم بعرض أحدث الأفلام الأجنبية الحديثة، وقناة ام بي سي ماكس هي القنوات التابعة لمجموعة mbc الفضائية السعودية وتم إنشائها لنقل الأفلام الأجنبية المتنوعة، وقامت القناة بالبث لأول مرة في عام 2009، وحصلت علي أعلي نسب مشاهدة في الوطن العربي وأصبحت من القنوات المفضلة لدي المشاهدين في الوطن العربي لذلك نقدم لكم التردد الجديد الخاص بالقناة وقامت القناة خلال الأيام الماضية بوقف التردد القديم من أجل تحسين جودة البث وعرض الأفلام بدقة عالية الوضوح وتم تجديد الترددات الخاصة بالقناة على تلك الأقمار وتعمل قناة MBC MAX إم بي سي ماكس علي النايل سات وعرب سات والعديد من الاقمار الأخري.

قناة ماكس MBC MAX

وتتميز قناة ام بي سي ماكس بعرض أحدث الأفلام الأجنبية الامريكية التي تتصدر في البوكس أوفيس لذلك تحصل القناة علي نسب مشاهدات عالية للغاية، وتقوم القناة بإذاعة العديد من برامج بوكس أوفيس والهدف من هذا البرنامج تقديم شرح تفصيلي لآخر إيرادات الأفلام الأجنبية في شباك تذاكر السينما الامريكية، كما تقوم بعرض آخر أخبار المشاهير في امريكا والعالم، وتقوم قناة إم بي سي ماكس هذا الشهر بعرض سلسلة أفلام أمريكية من أجل التغلب علي الحظر خلال هذه الأيام وأبرز الأفلام التي ستقوم بعرضها The 13th Warrior وفيلم Lincoln وCatch Me If You Can، أما عن البرامج فتعرض قناة MBC MAX إم بي سي ماكس برنامج Young Hollywood Presents Evolution يتحدث عن أخبار المشاهير وكواليس الأفلام الخاصة بهم وكذلك جلسات التصوير الخاصة بهم.

تردد قناة ماكس MBC MAX النايل سات

قمر يوتلسات Eutelsat 8 تردد 11938تصحيح الخطأ 6\5 تردد 11938تصحيح الخطأ 6\5

