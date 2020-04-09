مُتاح الأن .. تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies 2020 أقوي إشارة علي النايل سات

تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies 2020 ، والتى تعد واحدة من القنوات التابعة لمجموعة قنوات فوكس المعروفة في العالم، والتى انطلقت للبث للمرة الأولى فى السابع من شهر فبراير عام 2007، وهى قناة عائلية تختص بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية الأمريكية والمسلسلات والبرامج التى تحمل طابع الأكشن الذى يفضله فئات كثيرة من المشاهدين،وتنفرد فناة فوكس موفيز بتقديم محتوى أكثر إثارة وتحدي وهذا الأمر الذي جعلها القناة من القنوات الهامة في الوطن العربي والعالم ونالت القناة علي مكانة متميزة وسط العديد من القنوات المنتشرة حاليا على الساحة.

قناة فوكس موفيز FOX Movies 2020

وتبث قناة قناة فوكس موفيز محتواها بشكل مجانى دون إنقطاع أو تشفير منذ عام 2007، وحققت نسب مشاهدات عالية للغاية وإكتسبت متابعين من كافة انحاء العالم وتقوم القناة دائما علي تقديم الأفلام الجديد بإستمرار من أجل إمتاع المشاهدين والمتابعين لقنوات فوكس، وتضم قناة فوكس موفيز مكتبة ضخمة من أحدث وأضخم إنتاجات هوليود والسينما العالمية، كما تقدم مجموعة من المسلسلات الأجنبية والمشهورة عالميا لكبرى استديوهات الإنتاج، ولا تقتصر القناة فقط على تقديم هذه الأعمال الفنية، بل أيضا تقوم بعرض وتقديم عروض المصارعة الحرة فى جو من الإثارة والتشويق، حيث تعد هذه الرياضة إحدى الرياضات المحببة لدى الكثيرين.

كما أن القناة تابعة بشركة فوكس المعروفة التي تقوم بالإنتاج الأعمال السنمائية المعروفة وقامت بإنتاج العديد من المسلسلات المعروفة أبرزها مسلسل Prison Break والعديد من المسلسلات الأخري وتقوم القناة أيضا بعرض العديد من البرامج المشهورة في هوليود وقامت بعرض برنامجDriven،والذى يعد واحدا من البرامج الأكثر شهرة التى تقدمها القناة والمتخصص بعالم السيارات و السباقات والسرعة، ويعد ذلك البرنامج من أكثر البرامج متابعة .

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تردد قناة فوكس موفيز Fox Movies 2020

كما تقوم القناة خلال هذه الأيام بعرض أحدث الأفلام الأجنبية وتستغل فترة الحجز المنزلي وتقدم أعمال جديد لم تعرض قطاً للمشاهدين من أجل جذب إنتباه الجميع للقناة والحصول علي نسب مشاهدات عالية للغاية وقامت بتقديم العديد من الأفلام الأجنبية الأمريكية المشهورة مثل فيلم” جومانجى” بطولة دوين جونسون المعروف والذي يحصل علي أعلي أجر في العالم ويعد من أبرز نجوم السينما في أمريكا .

ونقدم لكم متابعي موقعنا دليل الوطن التردد الخاص بالقناة متاح علي النايل سات ونتابع أخر التحديثات الخاصة بالعديد من القنوات وتقوم قناة فوكس موفيز بالتحديث التردد الخاص هذه الفترة بعد ان ظهرت الفترة الاخيرة العديد من التشويش علي القناة فقررت الإدارة تغير التردد وتحسين الجودة .

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11269.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

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