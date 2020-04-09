أقوي إشارة تردد قناة ميكس هولييود 2020 على القمر نايل سات وعرب سات

تردد قناة ميكس هوليوود لمتابعة أحدث الأفلام الأجنبية ذات العرض أول، وتعد قناة ميكس هوليوود من القنوات حديثة الإنشاء ولكن حققت القناة نسب مشاهدة عالية للغاية في وقت قصير من تواجدة علي النايل سات وعرب سات وأصبحت تنافس العديد من القنوات الكبيرة المعروفة علي النايل سات وتقوم القناة بجذب المشاهدين بقصر الإعلانات التي تقوم بعرضها والجودة والأفلام الحديثة التي تقوم بعرضها توالياً، لذلك حصلت القناة علي متابعة من كافة انحاء البلاد في الوطن العربية وتقوم القناة بعرض الأفلام بإستمرار طوال الـ 24 ساعة وتقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الأفلام الأجنبية الأمريكية.
لذلك فذات البحث مؤخراُ عن التردد الخاص بقناة ميكس هوليوود ونقوم الأن بتقديم أحدث تردد للقناة وتعمل القناة بتقنية الـأتش دي، وأعلنت القناة منذ أيام قليلة عن توقف بث القناة من اجل تحسين البث لفترة مؤقتة وعادة القناة بثوبها الجديد، وتتميز قناة Hollywood MIX بأنها من القنوات التي تقوم بعرض الأفلام الأجنبية الحديثة بإستمرار مع قصر الفترات الإعلانية حتى لا تصيب المشاهدين بالملل وتعمل القناة حاليا علي عرض العديد من الأفلام الجيدة خلال فترة الحجر المنزلي من اجل جذب المتابعين والمشاهدين للقناة من كافة انحاء العالم .
وأصبحت قناة ميكس هولييود معروفة حاليا في كافة أنحاء العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وتبث قناة ميكس هوليوود عبر القمر النايل سات عبر تردد قوي وواضح يمنع تشويش القناة أو التقطيع، وقامت القناة مؤخراً بعرض سلسلة أفلام ذا هوبيت الذي يعد من الأفلام المعروفة بعد ان قامت بنشر إقتراح علي الصفحة الخاصة بها وقام المشاهدين بالتصويب علي سلسلة أفلام ذا هوبيت .
تردد قناة ميكس هولييود 2020 Hollywood MIX
|القمر
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|نايل سات
|11488 H
|3/4
|27500
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