هُنا تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة على عربسات ونايل سات .. وموعد بداية بثها اليوم

تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة على القمر الصناعي عربسات وبدر ونايل سات، ياه سات، أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية عن قناة جديدة للمواطنين والمقيمين في المملكة من أجل ترفيههم طيلة فترة الحجر المنزلي المفروض على البلاد بسبب منع انتشار فيروس كورونا، وبدورنا في دليل الوطن نوضح لكم تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة والمخصصة لبرامج الماضي الجميل.

قناة ذكريات السعودية

وبسبب جائحة كورونا وجلوس الأسر في منازلهم، قررت هيئة الإذاعة والتلفزيون وبناء على توجيهات وزير الإعلام الملف ماجد القصبي، تم إطلاق قناة ذكريات السعودية على جميع الأقمار الصناعية العربية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن قناة ذكريات السعودية سيتم تخصيصها للبرامج القديمة في الزمن الجميل، لتساعد الناس وتخفف عليهم الحجر المنزلي، وتبعاته حيث سيتم عرض أشهر المسلسلات والبرامج التي ساهمت في بناء جيلي الثمانينات والتسعينات وحتى بداية الألفية، وهي مجموعة من البرامج والمسلسلات التي لا تنسى في ذاكرة السعوديين من هذه الأجيال.

برامج ومسلسلات قناة ذكريات السعودية

ومن أهم البرامج والمسلسلات التي سيتم عرضها على قناة ذكريات السعودية:

برنامج حروف.

برنامج بنك المعلومات.

برنامج مسرح التلفزيون

برنامج رواد ومواهب

برنامج الكاميرات الخفية

برنامج الحصن

المسلسلات:

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مسلسل عودة عصويد

مسلسل أصابع الزمن

مسلسل خزنة

مسلسل سحور على مائدة أشعب

مسلسل جحا

مسلسل خلك معي

مسلسل عائلة أبو رويشد

مسلسل العولمة

مسلسل الديرة نت

مسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان

وغيرها من البرامج والمسلسلات الباقية في الذاكرة بالإضافة إلى تحضير الكثير البرامج المخصصة لشهر رمضان المبارك.

تردد قناة ذكريات السعودية على عربسات و بدر

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز عرب سات بدر 11230 أفقى 27500 عرب سات 12149 أفقى 27500

تردد قناة ذكريات السعودية على نايل سات و ياه سات

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12284 عمودي 27500 ياه سات 11747 أفقى 27500 ياه سات 11823 أفقى 27500 موعد انطلاق قناة ذكريات السعودية ومن المقرر أن يبدأ بث قناة ذكريات السعودية الجديدة بداية من يوم الخميس 9 أبريل 2020، على الترددات التي أوضحناها لكم أعلاه. وينتظر آلاف المشاهدين السعودين انطلاق قناة ذكريات التي ستنطلق قريباً والتي ستخصصها الهيئة لإذاعة البرامج التي بقت في ذاكرتهم منذ الصغر. أعلن حساب قناة ذكريات السعودية على تويتر أن القناة ستقوم بالبث عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، وأبدى كثير من المغردين حماسهم لمتابعة محتوى القناة الجديدة.

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