أظبط الأريل .. تردد قناة ذكريات السعودية 2020 علي النايل سات وعربسات .. وموعد بدء البث

تردد قناة ذكريات السعودية الجديد علي النايل سات، حيث قامت مساء أمس هيئة الإذاعة والتليفزن بالإعلان عن أطلاق قناة “ذكريات” وسوف تقوم القناة بإستعادة الذكريات القدمية في الزمن الجميل بالسعودية، كما اعلن السيد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالسعودية أن القناة لن تكون مقتصر علي عرض محتوي معين بل ستكون متنوعة وشاملة كافة العروضة التليفزيونية وقال أن هذه القناة تم إنشائها من أجل تسلية المواطنين خلال فترة الحجر المنزلي ومتابعة الذكريات الجملية التي مرة عليهم من أفلام قديمة ومسلسلات وبرامج والعديد من العروض الاخري.

قناة ذكريات السعودية

وأعلن ماجد بن عبدالله القصبي أن هذه الفترة الصعبة التي يمر بها المواطنين بسبب فيروس كورونا يجب أن تكون هناك العديد من الأشياء التي ترفه عليهم في الحجر المنزلي، وجدير ان السعودية قامت بفرض الححر المنزلي منذ عدة أيام ولم يقتصر علي عدد ساعات بل سيكون طوال اليوم في عدة مدن بالسعودية لذلك قامت إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون بالإعلان عن قناة ذكريات السعودية التي سوف تقوم بتقديم محتوي متنوع ومتميز وفريد لأول مرة بالسعودية، وجدير ان فكرة القناة مأخوذ من قناة مسبيرو زمان المصرية التي أنشائتها مصر منذ سنة أو أكثر وتقوم القناة أيضا بعرض المحتويات القديمة من برامج ومسلسلات وأفلام والعديد من العروض الأخري من أجل تسلية المواطنين وإسترجاع ذكريات زمان الجميلة .

محتوي قناة ذكريات السعودية

وقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بترميم العديد من العروض التليفزيونية التي سوف تقوم بعرضها هذه الأيام والتي تعد من تراث الفن بالسعودية من أجل إسترجاع الذكريات للمواطنين بالسعودية ومعرفة التاريخ والماضي الجميل وإعلام المشاهدين بأن يبقو في منازلهم هذه الأيام من أجل السلامة والإطمئنان عليهم وتعمل الهيئة علي تخفيف عبئ الحظر علي المشاهدين وتقوم بعرض العديد من العروض الترفيهية خلال فترات الحظر .

برنامج مسابقات حروف.

برنامج بنك المعلومات.

برنامج رواد ومواهب.

وبرنامج الكاميرات الخفية.

و برنامج الحصن الياباني.

مسلسل أصابع الزمن.

و مسلسل عودة عصويد.

وأعلنت إدارة القناة ان سوف تقوم بإسترجاع العديد من الأعمال الدرامية من مسلسلات وأفلام في التسعينات والثمانينات من أجل حث المواطنين علي حب السعودية وإستعادة الذكريات الجميلة مرة أخري وسوف تقوم قناة ذكريات السعودية بعرض مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف و تصنع الحدث،وابرز العروض ستكون برنامج المسابقات الشهير ” حروف” الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز يتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

وبعد ان قام العديد من المواطنين السعوديين بظبط التردد لم تظهر أي صورة وذلك يعود لأن القناة سوف تقوم بالبث بداية من اليوم فعلك ظبط تردد القناة وسوف تظهر الصورة بداية من الساعة التاسعة بتوقيت السعودية كما اعلنت إدارة القناة .

تردد قناة ذكريات السعودية على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 12284 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

تردد قناة ذكريات السعودية على عربسات بدر القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

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