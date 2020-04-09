لينك تسجيل دخول منصة أدمودو Edmodo بكود الطالب لتقديم البحث المدرسي

الطلاب والمعلمون يريدون تسجيل دخول منصة أدمودو Edmodo، الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم في مصر، لتقديم الأبحاث بالنسبة للطلاب، والتواصل بين الطلاب المدرسين، كانت الحكومة قد أمرت بتعليق الدراسة في مدارس وجامعات مصر كاجراء احترازي، كما قرر وزير التعليم الغاء الامتحانات لأخر العام بداية من الصف الثالث الابتدائي حتي الصف الثالث الاعدادي، وأن يقوم هؤلاء الطلاب بتقديم بحث، وسوف يتم عرض جدول للأبحاث بالنسبة للطلاب، حيث سيتم اعطاء خمسة أبحاث لكل سنة دراسية ابتدائي أو اعدادي، وعلي الطالب أن يقوم باختيار عنوان بحث واحد فقط يكتبه بطريقته، سواء بمفرده، أو مع أصدقاؤه .

رابط تسجيل دخول منصة أدمودو Edmodo

الطلاب في الصفوف الابتدائي والاعدادي، وكذلك المعلمون يمكنهم التواصل بينهم وبين الطلاب عبر منصة أدمودو، ويمكن تسجيل دخول الموقع من هنا، علي الطلاب دخول المنصة، باستخدام كود الطالب، ومن خلال هذا الرابط، يستطيع الطالب استخراج كود الطالب الذي يخصه عن طريق الرقم القومي للطالب.

خطوات التسجيل في منصة أدمودو edmodo.com

سنوضح من خلال هذه السطور خطوات التسجيل في منصة أدمودو عن طريق كود الطالبابتداء من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية وطريقة تسجيل في منصة أدمودو كالتالي :

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أولاً يتم الدخول إلى منصة أدمودو التعليمية .

اذا كانت اول مرة نختار تسجيل حساب جديد .

نقوم بالضغط علي بوابة التسجيل للطلاب والمعلمين .

ثم نسجل باسم الطالب .

تسجيل الرقم السري .

اضغط على تسجيل دخول .

تحميل تطبيق منصة edmodo

هناك تسجيل في موقع أدمودو للطالب والمدرس وكذلك ولي الأمر، والمدرسة ستتواصل مع الطلاب، بأرقام الفصول التي تم انشائها علي الموقع للتواصل مع الطلاب، وقد تم نشر فيديو توضيحي لعمل البحث المدرسي، وعبر منصة أدمودو يمكن للطالب التسجيل والمعلم وأيضا ولي الأمر، وعن طريق استخدام رموز الفصل، يمكن دخول الفصل الذي يتواجد به المدرس والطلاب والتواصل معهم حول عمل البحث.

يمكن للطلاب تحميل برنامج edmodo في جميع أنواع الموبايلات من البلاي ستور ،أو من خلال اب ستور بالنسبة لموبايلات الايفون ،حيث يتم تسجيل دخول للطالب يرقم كود الطالب، واسم الطالب، ويقوم الطالب بادخال رمز الفصل الدراسي الذي كان قد حصل عليه، وبعد تسجيل الدخول يمكن اضافة الفصول الاخري.

حقيقة إيقاف الحسابات على منصة “إدمودو”

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نفي جميع الأخبار المتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي،حول إيقاف الحسابات التي عملها الطلاب على منصة التعليم الإلكترونية “إدمودو”، مؤكد أن هذا الكلام غير صحيح.

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