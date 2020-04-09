أظبط الإشارة .. تردد قناة ذكريات السعودية الجديدة 2020 علي النايل سات اليوم تبدء القناة بالبث

تردد قناة ذكريات السعودية 2020 علي النايل سات وعرب سات، حيث شهدت الساعات الأخيرة إطلاق قناة سعودية جديد علي النايل سات وعرب سات مجاناً تقوم بعرض العديد من الشعائر القديمة في السعودية وتقوم بنقل العديد من المحتويات التراثية القديمة بالسعودية وأصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية ويريد الجميع التردد الخاص بقناة ذكريات السعودية، وتم بث العديد من الذكريات القديمة من المملكة العربية السعودية وكان معظم المحتوي عن الصلاة وشهر رمضان وعن الأخبار الخاصة بشهر رمضان والعادات القديمة بالمملكة العربية السعودية ونقلت العديد من الصور القديمة التراثية بالسعودية .

قناة ذكريات السعودية

هذا وقد قام الإعلامي راشد العقيل بنشر تغريدة علي موقع التدوينات القصيرة توتير ويقوم ” اخيرا قناة السعودية زمان .. قناة أرشيفية تهتم بمحتوى وفن السعودية” في أيام الثمانينيات والتسعينيات، وبعد ان تم فتح القناة علي النايل سات أصبح الجميع يريد التردد الخاص بها وحققت القناة اليوم الأول بعد فتحها بساعات ملايين المشاهدات في السعودية وأصبح الجميع يتابعها وتقوم القناة بعرض العديد من الذكريات الجميلة التي يفتقد لها الشباب بالسعودية حاليا بعد ان أصبحو منهمرين مع الألات الحديثة مثل الموبيل والتابلت وأشياء اخري .

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وأعلن الإعلامي راشد العقيل وقال ان قناة ذكريات السعودية سوف تقوم نقل العديد من المسلسلات القديمة بالسعودية وسوف تقوم بتقديم العديد من البرامج القديمة والسهرات القديمة أيضا وستكون القناة متنوعة وليست مقتصرة علي عرض محتوي معين من أخبار ومسلسلات وبرامج والعديد من الأشياء الاخري التي سوف تجعل القناة مميزة للغاية وسوف تقوم ببث كافة المحتويات التي نقلت عبر التلفاز عام 1385 في السعودية، وسوف تقوم بإستعادة الأمجاء كما فعلت العديد من القنوات الأخري ولكن لم تستمر وفشلت ولم تحصل علي جذب المشاهدين وذلك لعدم تنوعها في المحتوي والأن نقوم بتقديم التردد الخاص بالقناة علي الأقمار الصناعيةالمختلفة ( عرب سات، نايل سات).

وبعد ان قام العديد من المواطنين السعوديين بظبط التردد لم تظهر أي صورة وذلك يعود لأن القناة سوف تقوم بالبث بداية من اليوم فعلك ظبط تردد القناة وسوف تظهر الصورة بداية من الساعة التاسعة بتوقيت السعودية كما اعلنت إدارة القناة .

تردد قناة ذكريات السعودية على عربسات بدر القمر الصناعي عرب سات التردد 12149 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 تردد قناة ذكريات السعودية على نايل سات القمر الصناعي النايل سات التردد 12284 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

ومن أهم البرامج والمسلسلات التي سيتم عرضها على قناة ذكريات السعودية “تجدون هنا ” المسلسلات والبرامج التي ستعرض علي قناة ذكريات السعودية“وغيرها من البرامج والمسلسلات الباقية في الذاكرة بالإضافة إلى تحضير الكثير البرامج المخصصة لشهر رمضان المبارك.

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