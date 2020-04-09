استقبل تردد قناة توم وجيري للأطفال على نايل سات 2020

تردد قناة توم وجيري من أكثر القنوات الخاصة بالأطفال التي تتصدر محركات البحث حالياً، وهذا بعد أن أعلنت الكثير من دول الوطن العربي توقف الدراسة فيها وإلغاء الامتحانات، حيث تبحث كل أم عن قناة أطفال متميزة تقدم محتوى هادف يمكن لأطفالها الاستفادة منه، ولم تجد أفضل من قناة توم وجيري، لذلك سوف نتابع معكم الآن تردد قناة توم وجيري الجديد للاستمتاع بكل ما تعرضه.

قناة توم وجيري للأطفال

تعتبر قناة توم وجيري لأطفال من أفضل القنوات التي تخصصت في عرض كل ما يخص الأطفال، والتي تتمتع بالكثير من المميزات ومنها أنها تعرض محتوى هادف ومتميز يتنوع بين التعليمي الترفيهي، فهي تهتم بتقديم المعلومات التعليمية التي يحتاج لها الأطفال الصغار في فترة التعليم الأولى مثل الحروف والأرقام وغيرها، وهذا من خلال أغاني رائعة وشيقة، كما أنها تعرض الأفلام الكرتونية المتميزة، بخلاف كرتون توم وجيري الشهير الذي دائما ينتظر الأطفال والكبار عرضه.

ضبط تردد قناة توم وجيري للأطفال 2020

من أجل الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة توم وجيري فقط عليكم إدخال التردد الذي سوف نوضحه لكم الآن على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

Advertisements

التردد: 11354

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6