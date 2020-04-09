تردد قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يرتفع البحث حاليا على تردد قناة طيور الجنة للأطفال، التي تعتبر من أشهر قنوات الأطفال في منطقة الشرق الأوسط والتي تخاطب الأطفال من خلال الأغاني والأناشيد والتي نجحت تلك الطريقة وجعلت الأطفال يستفيدون من محتوها أكثر وأكثر، وسوف نوافيكم الآن في هذا المقال عبر موقعنا عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة للأطفال.

قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من أولى القنوات التي تخصصت للأطفال، والتي انطلقت في عام 2008، والتي استطاعت في ذلك الوقت أن تحقق لنفسها مكانة كبيرة ومهمة جدا، وبالرغم من وجود الكثير من قنوات الأطفال ألا أنها أصبحت الأولى والفريدة في محتواها الشيق والهادف والمتميز، حيث أنها تقدم الكثير من المعلومات التعليمية للأطفال من خلال أغاني تعلمهم الحروف والأرقام وغيرها، بخلاف عرضها المفاهيم والعادات الصحيحة والسلوكيات السليمة التي ترغب الأمهات جميعاً في أن يتحلى بها أطفالها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

الآن يزداد البحث عن تردد طيور الجنة للأطفال، ومن أجل أن يستمتع أطفالك بكل ما تعرضه قناة طيور الجنة عليكم ضبط ترددها الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر: نايل سات

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التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6