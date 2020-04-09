ضبط تردد قناة هورو أفلام على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة أجمل الأفلام الأجنبية

يزداد البحث حاليا عن ترددات قنوات أفلام الأكشن والرعب والإثارة، من قبل محبي تلك النوعية من الأفلام في دول الوطن العربي، وهذا بعد أن التزم المواطنون منازلهم عقب فرض حظر تجول في كافة الدول العربية، وبدأ المواطنون يبحثون عن قناة ترفيهية تقدم الكثير من الأفلام الرائعة، ولذلك سوف نوافيكم الآن تردد قناة هورو أفلام على القمر الصناعي نايل سات.

قناة هورو للأفلام الأجنبية

تعتبر قناة هورو للأفلام الأجنبية من القنوات المفضلة لدى الكثيرون من عشاق الأفلام الأجنبية في الوطن العربي، والتي تتميز بالكثير من المميزات التي جعلتها المفضلة لدى الملايين من عشاق الأفلام الأجنبية، حيث تتميز بفواصلها الإعلانية، وبتنوعها الدائم في محتوى الشيق التي تعرضه، حيث تعرض أفلام “الرعب، مصاص الدماء، الخيال العلمي”.

تردد قناة Horror TV على نايل سات

استطاعت قناة هورو أن تحصل على أعلى نسبة مشاهدة عالية من قبل متابعيها في الوطن العربي، والتي أصبحت لها جمهور عريق ومكانة كبيرة بين القنوات المنافسة لها، ولذلك سوف نوافيكم الآن أحدث تردد قناة هورو للأفلام الأجنبية.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 10873

الاستقطاب:عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6