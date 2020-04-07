ضبط تردد قناة ماجستيك سينما 2020 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يرتفع البحث حاليا عن تردد قنوات السينما سواء العربية أو الأجنبية، وفي مقدمة تلك القنوات قناة ماجستيك سينما، وهذا بعد أن بدأ يلتزم المواطنون بقرار حظر التجول وقضاء أغلب أوقاتهم في المنزل، مما جعلهم يبحثون عن تردد قنا متميزة يشاهدون محتواها الرائع ولم يجدوا أفضل من قناة ماجستيك سينما، ولهذا سوف نوافيكم تردد قناة ماجستيك في هذ المقال.

قناة ماجستيك سينما

تعتبر قناة ماجستيك سينما من أهم وأشهر القنوات التي تعرض عبر شاشتها محتوى متميز يجمع بين الأفلام العربية والأجنبية، والتي لقت نجاحاً كبيراً منذ أن انطلقت، بخلاف عرضها الكثير من الأفلام بتقنية الثري دي عبر شاشة التليفزيون العادية وأيضاً عن طريق نظارة ماجستيك الخاصة بمتابعة الافلام الثري دي، التي توفرها القناة في الكثير من الفروع الخاصة بها، واستطاعت قناة ماجستيك أن تحقق أعلى نسبة مشاهدة لكونها من القنوات التي تعرض كل ما هو جديد.

تردد قناة ماجستيك سينما الفضائية

من أجل متابعة كل ما يعرض على قناة ماجستيك سينما من أفلام عربية وأجنبية أكشن أو رعب أو إثارة، عليكم ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد:12562

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4