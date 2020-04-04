تردد قناة النهار الجديد على النايل سات لمتابعة أهم البرامج والمسلسلات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة النهار بالتحديد مع قدوم شهر رمضان المبارك وهذا لأن هذه القناة تقوم ببث أفضل البرامج والمسلسلات الدرامية، فشبكة قنوات النهار من أقوى شبكات وسائل الإعلام في مصر فاستطاعت أن تجذب لها عدد كبير من الجماهير، فتم إطلاقها منذ عام 2011 ومنذ هذه اللحظة وهي في نجاح ساحق.

فواجه تردد هذه القناة الكثير من التعديلات فالتردد على قناة النهار الأولى 11487 والتردد على قناة النهار2 هو 12015، وتردد قناة النهار نور هو 12437، والتردد على قناة النهار اليوم 11430 والتردد على قناة النهار سينما 12437 وتردد قناة النهار الرياضية على النايل سات هو 12437، وهذه هي الترددات لجميع قنوات النهار.