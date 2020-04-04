التعرف على تردد قناة الشرق الجديد على النايل سات

الشرق هي قناة مصرية شهيرة، تعمل هذه القناة يومياً على مدار 24 ساعة تقوم هذه القناة بعرض البرامج المتنوعة وأبرز البرامج تدور حوال الأحوال السياسية في مصر، فتقدم الكثير من البرامج بصورة واضحة للغاية دون إيجاد أي مشكلة كالتشويش أو انقطاع في الإرسال ومن الجدير بالذكر أن القناة لا تعمل نهائياً على العرب سات.

فيبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الخاص بهذه القناة من أجل متابعة الأحداث أول بأول ومن الجدير بالذكر أنه خضع للكثير من التعديلات والتغيرات في الآونة الأخيرة، والتردد الأول لهذه القناة على النايل سات 12687 والثاني 11315، إما بالنسبة للتردد على السهيل سات 10730، والتردد على الهون بيرد 12111