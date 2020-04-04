“شاهد” تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 Live HD “أبريل” المجانية وغير المشفرة علي قمر النايل سات وكافة الأقمار الأخرى

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 علي النايل سات، يُعد من أهم الترددات التي يسعي جمهور الساحرة المستديرة طوال الوقت في البحث عنه لمتابعة المباريات واللقاءات التي يتم عرضها عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، حيث أثبتت قناة أبو ظبي الرياضية نفسها واسمها وسط القنوات الرياضية في الوطن العربي بل وعلي مستوي العالم، وأصبحت محل اهتمام العديد من محبي كرة القدم الخليجية والعربية والعالمية، حيث تُعتبر قناة أبو ظبي من أهم القنوات الفضائية المُتخصصة في تقديم المحتوى الرياضي، ونقل أحدث المباريات واللقاءات الرياضية في الوطن العربي، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية تردد قناة أبو ظبي الرياضية في جميع البلدان العربية وعلى كافة الأقمار الصناعية.

القناة القمرالصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معامل الترميز أبوظبي الرياضية نايل سات 12467 عمودي ¾ 27500 HD1 أبوظبي الرياضية نايل سات 12467 عمودي ¾ 27500 HD2 أبوظبي الرياضية نايل سات 12226 عمودي ¾ 27500

البطولات التي تبثها قنوات ابوظبي الرياضية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية، تعد قنوات أبوظبي الرياضية من القنوات التي تبث محتواها للجمهور بشكل مجاني وبدون رسوم كما تفعل قنوات بي إن سبورت، وتتعدد البطولات التي تبثها مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، تأتي في مقدمتها البطولة العربية للأندية والتي تخطف أنظار كثيرين من المتابعين في أرجاء الوطن العربي بأجمعه، كما تنقل أيضا الدوري الإماراتي وكأس أمير الدولة و جميع المباريات الخاصة بكأس الخليج 23 مباشرةا ,كما قامت مجموعة قنوات أبوظبي ببث تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

أحدث ترددات قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 hd:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة،هي مجموعة من القنوات الرياضية منها المفتوح ومنها المشفروتشمل الآتي:

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية 1 وHD 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2 و HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية 3 و HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية 4 و HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية 5 و HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية 6 و HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية 7 و HD 7

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على كل الأقمار الصناعية

كما يمكنكم متابعينا الكرام متابعة قنوات أبو ظبي الرياضية في أي مكان في العالم وعلي أي قمر صتاعي من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي كما هو موضح في الجدول الآتي: Advertisements

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القطبية النايل سات 12467 27500 2/3 (h) النايل سات 12226 27500 3/4 (h) عرب سات 11804 27500 3/4 (h) هوت بيرد 11747 27500 3/4 (h) ياه سات 11938 27500 5/6 (h)

قرعة كأس زايد:

وشملت القرعة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم ثمانية فرق عربية، شملت الهلال والأهلي من “السعودية”، النجم الساحلي “تونس”، الاتحاد السكندري “مصر”، الوصل “الإمارات”، المريخ “السودان”، مولودية الجزائر “الجزائري” والرجاء البيضاوي “المغرب”.

لاعب فريق العين الاماراتي حسين الشحات ينضم إلي صفوف النادي الأهلي المصري علي سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر مقابل 150 مليون جنيه مصري، وذلك بعد ظهوره بمستوي عالي مع فريق العين الاماراتي في نهائي كأس العالم للأندية، تم التوقيع رسميًا واعلن فريق العين الإماراتي عبر حسابة الرسمي علي موقع التديون المصغر تويتر علي الصفقة التي تمت بين الناديين.