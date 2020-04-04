“هنا” تردد قناة العين 2020 IEN TV الجديد على نايل سات وعرب سات

تردد قناة العين 2020 IEN TV الجديد على نايل سات وعرب سات نقدمه لكم في هذا الموضوع للتمتع بما تبثه قناة العين على شاشتها من دورس ومحاضرات في مختلف المجالات، فهى واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، ويتابع العديد دورس قناة عين التعليمية لاعتمادها على أسلوب الشرح المبسط من قبل كوادر التعليم في المملكة العربية السعودية لمختلف المراحل الدراسية، ويبحثون عن تردد قناة العين 2020 IEN TV الجديد على نايل سات باستمرار، وتدخل قناة عين ضمن 12 قناة تعليمية أطلقتهما وزارة التعليم السعودية لدعم أبنائها وبناتها بما يعمل على النهوض بالمنظومة التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي.

تردد قناة العين 2020 IEN TV الجديد

نقدم تردد قناة العين 2020 IEN TV الجديد لضبطه على أجهزتكم من خلال رموز الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11564 27500 أفقي عرب سات 12437 27500 عمودى

رابط قناة عين على اليوتيوب

توفر قناة عين التعليمية أرشيف كامل لمختلف الدورس والقنوات التى تقدمها عبر شاشتها على موقعها الإلكتروني للحصول على الدروس يرجي الدخول على من هنا

كما يمكنكم مشاهدة قناة البث الإلكتروني على يوتيوب من خلال الرابط التالي: http://www.ientv.edu.sa/

Advertisements

قناة عين يوتيوب

https://www.youtube.com/ientv2

قناة عين التعليمية

بمجرد ضبط تردد قناة العين 2020 IEN TV الجديد على نايل سات وعرب سات تتمتعون بالمحاضرات التى تعرضها على شاشتها وتغنيكم عن الدورس الخصوصية، وقد دعا وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى بتقديم الدعوة لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للاستفادة من قنوات عين دروس التي تتبع وزارة التعليم من أجل مواكبة المقررات الدراسية.