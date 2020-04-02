ضبط إشارة تردد قناة اليرموك الفضائية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 17 على النايل سات

تردد قناة اليرموك الفضائية، ترتفع معدلات البحث حاليا عن تردد قناة اليرموك الفضائية لمشاهدة الحلقة الجديدة 17 من أشهر مسلسل تركي يعرض حاليا مسلسل قيامة عثمان، الذي يترقب الملايين في الوطن العربي عرض الحلقة بفارغ الصبر لمعرفة الأحداث الجديدة من المسلسل، ولذلك عبر موقعنا عرب نيوز نوافيكم تردد قناة اليرموك الفضائية.

قناة اليرموك الفضائية

انطلقت قناة اليرموك في عام 2012 وتخصصت في عرض الكثير من البرامج المتنوعة والمسلسلات العربية والتركية، وفي الفترة الأخيرة حصلت على حقوق عرض المسلسل التركي قيامة عثمان مدبلج، مما جعل شهرة قناة اليرموك تزيد بشكل كبير جدا حاليا ويزداد البحث عن ترددها بشكل مكثف ومستمر.

ضبط تردد قناة اليرموك العارضة لمسلسل قيامة عثمان

تنطلق قناة اليرموك الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، فلذلك يمكن للجميع استقبال ترددها من أي مكان بالدول العربية، والآن إليكم تردد قناة اليرموك الجديد 2020.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

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الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

موعد عرض الحلقة السابعة عشر مسلسل قيامة عثمان

من المقرر تعرض غدا الخميس الموافق 2 إبريل الحلقة السابعة عشر مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك الفضائية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الدمعة الساعة الواحدة ظهراً.