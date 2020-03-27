تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 العارضة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ 16

يزداد البحث حاليا عن التردد الخاص بقناة اليرموك الفضائية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان في منطقة الوطن العربي مدبلج باللغة العربية، حيث استطاعت قناة اليرموك أن تحصل على حقوق بث مسلسل قيامة عثمان كما حصلت من قبل على حقوق عرض مسلسل قيامة آرطغرل بأجزائه الخمسة ويعتبر قيامة عثمان هو استكمالا لمسلسل آرطغرل، الذي يتكلم عن فترة حكم الدولة العثمانية.

قناة اليرموك الفضائية

تعتبر قناة اليرموك من أشهر القنوات الأردنية التي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات ويتابعها الملايين في الأردن والوطن العربي، وهي من القنوات التي تقدم عبر شاشتها برامج مختلفة ومن بينها البرامج الإخبارية التي تناقش كل القضايا المهمة في الأردن وكل الدول العربية المحيطة بها، كما أنها تعرض عبر شاشتها مجموعة من المسلسلات العربية والتركية ومن بينها مسلسل قيامة عثمان.

مسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وتدور أحداثه حول فترة تأسيس الدولة العثمانية على يد المغازي عثمان الذي تعرض للكثير من المكايد والمؤامرات في الفترة التي بنى فيها أكبر دولة في قديم الزمان وهي الدولة العثمانية.

تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد 2020

إليكم الآن متابعين الكرام لموقعنا عرب نيوز التردد الجديد الخاص بقناة اليرموك لمتابعة مسلسل قيامة عثمان.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11678

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4