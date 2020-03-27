ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة الشرح المبسط لكل الدروس التعليمية لكافة المراحل

نرصد معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة مصر التعليمية2020 التي تم انطلاقها مؤخراً بعد قرار تعليق الدراسة في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا جاء للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة الطلاب، حيث تقدم قناة مصر التعليمية عبر شاشتها شرح مبسط لكل المواد الدراسية لكافة المراحل التعلمية بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

قناة مصر التعليمية 2020

بعد قرار تعليق الدراسة والذي أعلنه رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، قرر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بتوفير بديل للطلاب لمتابعة كل الروس الخاصة بالمناهج التعليمية لكل المراحل التعليمية المختلفة، وبدأ العمل بالقناة منذ تنفيذ قرار تعليق الدراسة في مصر، وكان الهدف الرئيسي من انطلاق تلك القناة الاهتمام بكل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة وكل ما يهتم به من مقررات المناهج، وتعرض القناة عبر شاشتها مجموعة متميزة من البرامج التعليمية المختلفة.

تردد قناة مصر التعليمية 2020

الآن يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية متابعة كل الدروس التعليمية الخاصة بهم بعد توقف الدراسة في مصر من خلال ضبط تردد قناة مصر التعليمية على جهاز الاستقبال الخاص بهم.