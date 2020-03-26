تردد قنوات عين التعليمية 2020 على العرب سات لمتابعة الدروس لكافة المراحل بالمملكة

نقدم لكم عبر موقعنا تردد قنوات عين التعليمية 2020 على العرب سات من أجل متابعة الدروس المختلفة لكافة المراحل التعليمية بالمملكة، تلك الخدمة التي قدمتها وزارة التعليم لكافة أبنائها وبناتها، وهي تُقدم دروسًا مُكثفة لكافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، عن طريق 19 قناة مختلفة، تبث عبر العرب سات، من أجل مواصلة العملية التعليمية إلى حين عودة الدراسة مرة أخرى.

تردد قنوات عين التعليمية 2020

وتتيح باقة قنوات عين أيضًا متابعتها إلكترونيًا من خلال رابط البث المباشر على اليوتيوب، ليتمكن الطلاب من مشاهدة البرامج التعليمية في كافة الأوقات، فأطلقت وزارة التعليم السعودية قناة عين للابتدائي والمتوسط والثانوي لتقديم الخدمة للطلاب بعد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات منعًا للتجمعات للحد من انتشار كورونا، وتوفر القناة أيضًا فواصل تعليمية مختلفة للمواد، بالإضافة إلى أرشيف متكامل لكافة الحصص الدراسية والمراحل التعليمية الثلاث، مع إمكانية البحث بسهولة عن المواد.

ويمكن استقبال القناة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال :

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12437.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

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معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة عين التعليمية

أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميم جديد بشأن إمكانية الاستفادة من الدروس المُقدمة على قناة عين التعليمية لكافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والأكاديميات والمدارس السعودية، سعيًا من الوزارة إلى تنوع مصادر التنوع للطلاب والطالبات، حيث يتم بث البرامج لكافة القنوات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة، وتُقسم على النحو التالي :

ـ 6 قنوات متخصصة للمرحلة الابتدائية.

ـ 3 قنوات متخصصة للمرحلة المتوسطة.

ـ 10 قنوات متخصصة للمرحلة الثانوية.