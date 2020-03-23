تردد قناة دراما ألوان الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

نتابع معكم متابعينا الكرام تردد قناة دراما ألوان، التي تعتبر واحدة من قنوات الدراما والتي تبث على القمر الصناعي نايل سات، والتي تعرض عبر شاشتها مجموعة متميزة ومتألقة من المسلسلات العربية والأجنبية، والتي يتابعها عدد كبير من محبي المسلسلات في كل مكان، ولذلك يزداد البحث عن ترددها بشكل مستمر لمتابعة كل ما يعرض عبر شاشتها.

تردد قناة دراما ألوان الفضائية

تعرض قناة دراما ألوان عدد من المسلسلات العربية والأجنبية والتي حققت شهرة كبيرة ويتابعها عدد كبير من محبي تلك الفئة من المسلسلات، ومن ضمن تلك المسلسلات المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان، مسلسل البحر الأسود، مسلسل الطائر المبكر، مسلسل الأزهار الحزينة، وغيرها من المسلسلات الشهيرة.

ضبط تردد قناة دراما ألوان

تعتبر قناة دراما ألوان من أنجح القنوات العربية والتي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منذ انطلاقها، فهي دائما تعرض كل ما هو جديد وكل ما ينال إعجاب الجماهير في كل مكان، وللاستمتاع بكل ما يعرض على قناة دراما ألوان عليكم ضبط تردها الموضح أمامكم.

القمر: نايل سات

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التردد: 10815

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4