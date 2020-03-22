تردد قنوات عين دروس التعليمية 2020 على العرب سات

نقدم لكم مجموعة ترددات قنوات عين دروس التعليمية السعودية على العرب سات 2020، وهي مجموعة قنوات سعودية متخصصة في عرض الدروس التعليمية لجميع المراحل التعليمية الثلاث “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” لطلاب المملكة السعودية.

وتقوم مجموعة القنوات ببث محتواها من خلال العرب سات وهي تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، وليس لها أي ترددات أخري على القمر الصناعي النايل سات أو أي قمر صناعي آخر.

وتهدف تلك القنوات إلى التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وتحرص الوزارة السعودية على مستقبل طلابها، لذا قامت باطلاق تلك القنوات حفاظا على مستقبل أبنائها وبناتها.