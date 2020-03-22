تردد قناة مصر التعليمية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة مصر التعليمية، أصبحت قناة مصر التعليمية الأكثر بحثاً في الوقت الحالي بعد قرار تعليق الدراسة في كل المدارس والجامعات والمعاهد المصرية بعد اكتشاف فيروس كورونا في مصر، وهذا نوع من الوقاية من تفسي هذا الفيروس، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم هذه القناة لك يتابع الطلاب دروسهم من خلالها، والآن في هذا المقال سوف نقدم لكم تردد قناة مصر التعليمية 2020.

قناة مصر التعليمة2020

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين كاملين لحين إشعار أخر، ووفرت وزارة التعليم البديل للطلاب في كل المراحل التعليمية لمتابعة دروسهم من خلال قناة مصر التعليمية التي تقدم شرح كامل ومبسط للدروس في المناهج المصرية بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وسوف يقدم الشرح للدروس نخبة متميزة من المعلمين المتميزين لشرح جميع الدروس.

تردد قناة مصر التعليمية الجديد 2020

كشف وزير التربية والتعليك الدكتور طارق شوقي أنه الدراسة سيتم اكتمالها من خلال قناة مصر التعليمية علي التليفزيون المصري، ومن خلال الانترنت، ولكن أغلب المواطنين لم يتوافر لديهم الأنترنت، ولذلك سوف نوضح لكم الأن التردد الخاص بقناة مصر التعليمية لمتابعة كل الدروس للمراحل التعليمية المختلفة.