تردد قناة عين على العرب سات للدروس التعليمية 2020

جديد تردد قناة عين على العرب سات القناة التعليمية للطلاب والطالبات في المملكة ومنها نتابع الدروس في الابتدائي والإعدادي المتوسط والثانوية، أو جميع المراحل للتعليم في السعودية، ومن خلال الشرح المباشر على الهواء الذي يعرض على قنوات عين لكل صف على حدى، تتوفر الفرصة للطلاب لاستكمال الحصول على الدروس حتى انتهاء منهج الفصل الثاني من العام الدراس 1441، وتلك الخدمة نحصل عليها من تردد قناة العين على قمر عربسات.

علقت وزارة التعليم الدراسة في المملكة بسبب مكافحة فيروس كورونا، ومن وقتها ويتابع الطلاب الدروس التعليمية على قنوات السعودية التعليمية، قنوات عين الفضائية، والوزارة حرصت أشد الحرص على أن يكون التعليم عن بعد متاح في أي وقت من خلال منصة عين التعليمية، ومن خلال منظومة التعليم الموحد، وتوفر قنوات عين التعليمية تلك الخدمة يومياً من الساعة 8 وحتى 12 لشرح الدروس الجديدة، وبعدها المراجعة .

تردد قناة عين IEN TV

تردد قناة عين دروس التعليمية القطبية للقناة معدل ترميز القناة القمر 12437 رأسي 27500 العرب سات

برامج وجدول قناة عين يعرض على موقع القناة من خلال رابط قناة عين يوتيوب، والجداول توضح لكل صف دراسي موعد إذاعة المواد الدراسية كل يوم، وتحتوى باقة القنوات على 20 قناة فضائية تعليمية.

يبدأ اليوم تقديم جدول مواد الأسبوع العاشر لطلاب كل مراحل التعليم، والشرح يبدأ من الثامنة من صباح مدينة الرياض، وينتهي عند الساعة 12:30، ويبدأ لعدها إعادة الشرح مرة اخرى بفيديوهات مسجلة