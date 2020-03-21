أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أهم القنوات المتخصصة في الأطفال، والتي استطاعت أن تحصل على نسبة مشاهدة عالية جدا نظراً لما تعرضه عبر شاشتها من أفلام كرتون وأغاني للأطفال وبرامج تعليمية وثقافية، فدائما يبحث كل الآباء والأمهات عن قناة متميزة يتركون أبنائهم يقضون معظم أوقاتهم أمامهم، ولذلك نستعرض عليكم من خلال موقعنا عرب نيوز أحدث تردد قناة توم وجيري 2020.

قناة توم وجيري للأطفال 2020

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال كثيراً ويرغبون في مشاهدة دائما، لذلك تعرض قناة توم وجيري محتواها على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش، بالإضافة إلى عرضها مجموعة برامج تعليمية تعلم الأطفال كيفية نطق وكتابة الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

تقدم قناة توم وجيري الكثير والكثير من أغاني الأطفال التي توجه للأطفال الكثير من المعلومات والنصائح لكي يكون على قدر كافي من الأخلاق الحميدة والمبادئ والسلوكيات الصحيحة، وهذا ما يرغب فيه الأمهات، ولمتابعة قناة توم وجيري عليكم ضبط ترددها الموضح أمامكم على جهاز الاستقبال لديكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11354

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6