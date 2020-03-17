تردد قناة ATV التركية 2020 العارضة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ 15

تردد قناة ATV التركية 2020، ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان في كل مكان عرض الحلقة الـ 15 من المسلسل على قناة ATV التركية العارضة الحصرية للمسلسل، حيث تذيع القناة حلقات المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع، ولذلك ازداد البحث منذ صباح اليوم عن التردد الخاص بقناة إي تي في التركية، ولذلك سوف نرصد لكم من خلال موقعنا عرب نيوز تردد قناة ATV التركية وموعد عرض مسلسل قيامة عثمان

قناة إي تي في ATV التركية

تعتبر قناة إي تي في التركية واحدة من أشهر قنوات الدراما في تركيا والتي تتمتع بشعبية كبيرة جدا في كل مكان بالعالم، والتي تم عرض الكثير من المسلسلات التركية عبر شاشتها ومن بينها مسلسل قيامة عثمان الذي يعرض حاليا وأصبح صاحب أعلى نسبة مشاهدة في تركيا والدول العربية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الـ 15

تدور أحداث المسلسل حول فترة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية وهي فترة تأسيسها على يد المؤسس عثمان الذي واجهته الكثير من المؤامرات والمكايد طوال فترة إنشاء الدولة العثمانية، وفي الحلقة السابقة كما شاهدنا وقوع عثمان بين يد المغول بمساعدة عمه الخائن دندار، ومن المتوقع أن الحلقة الـ 15 أحداث مشوقة ومثيرة.

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تردد ATV التركية لمشاهدة الحلقة الـ 15 من قيامة عثمان

غدا الأربعاء الموافق 18/3/2020 موعدنا مع الحلقة الـ 15 مسلسل قيامة عثمان الذي ينتظرها عشاق المسلسل في كل مكان، حيث ستذاع الحلقة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية، وإليكم الآن تردد قناة ATV التركية.

القمر الصناعي: تركسات، المدار: 42.0°E، التردد: 11628 (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: أسترا، المدار : 19.2°E، التردد: 12692 (H)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.