اضبط تردد قناة مصر التعليمية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من طلاب كافة المراحل التعليمية في مصر عن التردد الخاص بقناة مصر التعليمية، لمتابعة كل الدروس الخاصة بالمناهج التعليمية لكل مراحل التعليم بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهذا جاء بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كل مدارس وجامعات مصر، وهذا ضمن طرق الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، تابعوا معنا الآن من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة مصر التعليمية.

قرار تعليق الدراسة في مصر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة في كل مدارس وجامعات مصر، وهذا ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن وجود قنوات مصر التعليمية لمتابعة الدروس المختلفة من خلالها حتى لا يفوت الطلاب أي دروس من المناهج المخصصة لهم.

تردد قناة مصر التعليمية 2020

زاد البحث حاليا عن التردد الجديد الخاص بقناة مصر التعليمية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وهذا لمشاهدة برامج القناة التعليمية لكي يستفيدوا منها طوال فترة تعليق الدراسة، وإليكم الآن تردد قناة مصر التعليمية على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11747

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الاستقطاب: أففي

معدل الترميز: 27500

وتجد الإشارة أن قناة مصر التعليمية قناة مجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات، وستبث الدروس على الهواء مباشرة لمدة 10 ساعات، وفي الوقت يكون إعادة لكل الدروس التي عرضت عليها، ويقدم الدروس أفضل المدرسين ومقدمي البرامج المتميزين داخل وزارة التربية والتعليم في مصر.