تردد قناة مصر التعليمية وجدول برامج قناة مصر التعليمية للصف الثالث الثانوي والصفي الأول والثاني

تردد قناة مصر التعليمية الذي أصبح من أكثر الترددات بحثا الآن عبر القمر الصناعي نايل ساتن أتي ذلك عقب إصدار رئيس الجمهورية قرار رسمي بإغلاق كافة المدارس والحضانات أيضا لمدة اسبوعين بغرض تعقيم وتطهير المدارس المختلفة في كافة انحاء الجمهورية وأيضا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقوم الحكومة المصرية بتقديم كافة المواد الدراسية المختلفة عبر قناة مصر التعليمية لمساعدة الطلاب حتي أثناء الإنقطاع عن الدراسة وذلك عقب صدور جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي 2020 والتأكيد على انه لن يتم تأجيل الإمتحانات مطلقا لأي صف من الصفوف.

يمكن أيضا متابعة قناة مصر التعليمية التي تقوم وزارة التربية والتعليم ببثها لطلاب المدارس المصرية المختلفة من الصف الأول الإبتدائي للصف الثالث الثانوي من خلال موقع قناة مصر التعليمية الرسمي عبر اليوتيوب والذي يحتوي على الكثير من الفيديوهات المسجلة للبرامج التعليمية المختلفة الموجودة على قناة مصر التعليمية.

تردد قناة مصر التعليمية 2020

يمكن الآن متابعة تردد قناة مصر التعليمية عبر النايل السات والذي يتم ضبطه بمنتهى السهولة وتتواجد قناة مصر التعليمية عبر النايل سات تحت مسمي EDU1 لمتابعة كافة البرامج التعليمية للمراحل الدراسية المختلفة والمواد الخاصة بكل مرحلة عن طريق مدرسين ذو خبرة وكفائة كبيرة في مجال اتلدريس.

تردد قناة مصر التعليمية التردد معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر أفقي 11757 3/4 27500 نايل سات رأسي 11747 3/4 27500 نايل سات

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جدول برامج قناة مصر التعليمية للصف الثالث الثانوي

يمكن أيضا معرفة جدول برامج قناة مصر التعليمية للصف الثالث الثانوي لكافة المواد الدراسية للصفوف الختلفة وخاصة الصف الثالث الثانوي بعدما تم تحديد مواعيد وجدول امتحانات الصف الثالث الثانوي.

جدول برامج قناة مصر التعليمية للصفي الأول والثاني الثانوي

إليكم أيضا جدول برامج قناة مصر التعليمية وذلك للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي متضمن مواعيد البث المباشر للمواد المختلفة ومواعيد الإعادة.