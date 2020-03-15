تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2020 بعد التحديثات الأخيرة على القمر الصناعي النايل سات

يزداد البحث من مختلف دول الوطن العربي عن تردد قناة توم وجيري كل يوم، وذلك لكي يشاهدوا كرتون القط والفأر عليه الأشهر في العالم كله، حيث تذيعه القناة باستمرار على شاشتها، بالإضافة إلى ما تقدمه من أفلام أخرى جديدة يفضلها الأطفال والكبار، وبرامج ترفيهية، لذلك يجدون الآباء والأمهات أن هذه القناة هي الأنسب لأطفالهم لأنها تسلي أوقاتهم بمحتويات مناسبة وغير مخالفة للعادات والتقاليد.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

تعتبر هذه القناة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي في وقتنا هذا، فقد حققت نجاح كبير جداً منذ انطلاقها لم تتمكن أي قناة أخرى من تحقيقه في تلك الفترة القصيرة، وتتميز القناة بأنها مفتوحة وتعمل على مدار ال24 ساعة، كما أنها لا تعرض فواصل إعلانية يمل منها المشاهدين، والتردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات هو:

القمر نايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي الترميز 27500

قناة توم وجيري لعام 2020

من الجدير ذكره أن كرتون توم وجيري من أقدم الأعمال على مستوى العالم كله، وتصل عدد حلقاته إلى أكثر من 160 حلقة، وجميعها مغامرات بين الفأر جيري والقط توم، بشكل كوميدي ومشاكسات كثيرة بينهما، ويعتبر الكرتونن المفضل عند جميع الأطفال ومختلف الفئات العمرية، ومهما مر عليه الزمن لن يفقد شعبيته الكبيرة.