اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2020 على القمر الصناعي النايل سات بعد التحديثات الأخيرة شهر مارس

ننشر لجميع الأمهات والآباء في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2020، لكي يتمكنوا من الحصول على القناة بكل سهولة من أجل أطفالهم، فهي من أفضل وأشهر قنوات الأطفال في العالم العربي في هذه الفترة، حيث أنها تحرص على تقديم محتويات وبرامج تناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى أنها ترفيهية تسلي أوقاتهم فهي تقدم بعض البرامج الهادفة أيضاً التي تفيدهم وتعلمهم بعض الأمور.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنكم الحصول على قناة توم وجيري بكل سهولة من خلال إدخال التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بكم وتحديد القمر الصناعي النايل سات، ومن الجدير ذكره أن هذه القناة مجانية ومفتوحة على مدار ال 24 ساعة، وتمكنت في فترة قصيرة تحقيق نجاح كبير لم تممكن الكثير من القنوات تحقيقه في هذه الفترة، وتردد هذه القناة هو:

القمر نايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي الترميز 27500

قناة توم وجيري 2020

تشتهر هذه القناة بعرضها لكرتون توم وجيري طوال اليوم على شاشتها ولذلك اشتهرت بهذا الاسم غير اسمها الحقيقي، ومن الجدير ذكره أن هذا الكرتون من أقدم الأعمال على مستوى العالم كله والتي يفضلها الكبار والصغار ويستمتعون بمشاهدتها في جميع المرات عند عرضها، وبالتالي فإن هذه القناة هي الأنسب للأطفال.