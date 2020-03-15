تردد قناة توم وجيري على النايل سات لأروع البرامج والمسلسلات الكرتونية للأطفال

كثرت عمليات البحث مؤخرًا لمعرفة تردد قناة توم وجيري على النايل سات من أجل متابعة أروع برامج الأطفال والمسلسلات الكرتونية وخاصة القط والفأر المعروف باسم توم وجيري والذي تم إطلاق القناة على اسمه نظرًا للإقبال الكبير والعشق الذي لا ينتهي لمتابعة هذا الكرتون من الكبار والصغار، وهذا جعل الجميع يبحثون بكثرة عن تردد القناة لمتابعة أروع البرامج التي تقدمها وكافة حلقات توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري

تُعد قناة توم وجيري من أروع القنوات الخاصة بالأطفال، والتي تهتم بتقديم كل جديد ومفيد لهم، وعلى الرغم من أن القناة لا تظهر بهذا الاسم على النايل سات إلا أن الجميع يطلقون عليها توم وجيري نسبة إلى الكرتون الخاصة بمغامرات القط توم والفأر جيري الذي تم إنتاجه منذ عشرات السنوات ولكنه مازال يمثل أكثر المسلسلات الكرتونية متابعة في الوطن العربي والعالم أجمع.

تدور أحداث كرتون توم وجيري حول صراعات القط توم الشهير باللون الرمادي الذي يرغب في الحصول على الفأر جيري الشهير باللون البني كوجبة شهية له، ولكن نظرًا لذكاء جيري الشديد فأنه في كل مرة يهرب من الخطة التي يضعها له توم ويقع به في مقلب جديد.

ويمكن استقبال القناة عبر :

التردد: 11526. Advertisements الاستقطاب: افقي H. معدل الترميز :27500. تصحيح الخطأ :3/4.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بأنها من القنوات المجانية التي يمكن استقبالها ببساطة عبر النايل سات دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو اشتراكات للحصول عليها، فقط بكتابة التردد الصحيح للقناة، وتقدم القناة برامجها بدون فواصل إعلانية مملة، وهذا ما يزيد من إعجاب الملايين بها، كما أنها تقدم المزيد من ألعاب الذكاء التي تهدف من ورائها إلى تنمية مهارات الأطفال وذكاءهم.