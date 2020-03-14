تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديدة 2020 على جميع الأقمار الصناعية

سجلت الآونة الأخيرة معدلات البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديدة Tom and Jerry القناة التي يبحث عنها جميع فئات المجتمع الكبير والصغير، فعلى الرغم من أنها قناة معدة خصيصًا لتخاطب الأطفال وصغار السن، إلا إن هناك فئة كبيرة من المشاهدين من الكبار نظرًا لأن أفلام الكارتون من الأشياء المحببة لدى الجميع، ونجحت القناة في عمل شعبية كبرى من بين المشاهدين في كل مكان في العالم، القناة تعرض أفلام عن توم وجيري والعديد من أفلام الكارتون الأخرى، ولذلك نوفر لكم اليوم أحدث تردد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2020

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي 5/6 معامل الترميز 27500

من خلال الأرقام الموضحة في الجدول السابق قم بإدخال الأرقام الخاصة بالتردد في خانة البحث اليدوي على الرسيفر ومن ثم ضع معدل الترميز والاستقطاب كما هو موضح، واضغط بحث أو مسح ومن ثم سوف تحصل على القناة على الفور، القناة تمتلك تقنية عالية الجودة وإشارة قوية تستطيع أن تستمتع بعرض متواصل على مدار الـ24 ساعة من أفلام الكارتون بدون توقف.

وما زالت القناة تعمل بشكل سليم على كافة الترددات الموضحة أعلى الجدول ولم تطرأ أي تغيرات في الترددات الحالية، ولكن في حالة تغير الترددات سوف نقوم بتوضيحها على الفور.