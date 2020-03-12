أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة، يبحث الملايين من متابعي قناة طيور الجنة عن التردد الجديد الخاص بالقناة، لكي يتمتع بكل ما تعرضه عبر شاشتها، فهي واحدة من القنوات التي تتمتع بشعبية كبيرة جدا ومهمة جدا وهذا كله استطاعت أن تحققه من خلال محتواها المتميز والهادف الذي يستفيد منه الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وخلال موقعنا المتميز عرب نيوز نستعرض عليكم في هذا المقال أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020.

قناة طيور الجنة الجديد 2020

لا يخلو أي منزل في الدول العربية إلا وقناة طيور الجنة متواجدة فيه ويتابعها الملايين من الكبار والصغار، فهي تعرض محتوى مختلف تماماً عن القنوات المنافسة لها، فهي تقدم مجموعة من الأغاني المتميزة والرائعة التي من خلالها توفر للطفل الكثير من المعلومات التي يحتاج إليها في مراحله التعليمية وفي حياته الشخصية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يساعد المحتوى التي تقدمه قناة طيور الجنة على تنمية القدرات لدى الأطفال وتساعده على استيعاب البيئة الذي يعيشون فيها، بالإضافة أنها تعلمهم أهمية التحلي بالسلوكيات والصفات السليمة والابتعاد عن الصفات الغير صحيحة، ولمتابعة كل ما تعرضه قناة طيور الجنة عليكم ضبط التردد على جهاز الاستقبال لديكم.

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4