الآن أضبط التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم في دوري أبطال

أعرف التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية 2020، تنقل قنوات بي إن العديد من المباريات أهمها مباراتي دوري أبطال أوروبا اليوم، المباراة الأولى ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح ضد اتليتكو مدريد، في اياب دور الربع النهائي، والمباراة الثانية بين باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، وفي الدوري الانجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال، تعرف على المواعيد في الجدول أسفل المقال.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية، وتقدم تقارير مصورة عن أهم الفاعليات الرياضية في مختلف الألعاب، سواء الجماعية أو الفردية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة ليفربول* اتليتكو مدريد 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 دوري الأبطال ب.س.جيرمان 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري الأبطال مانشستر سيتي* ارسنال 21.30 بتوقيت القاهرة،22.30 بتوقيت مكة المكرمة بي إن سبورت HD 3 الدوري الانجليزي

التردد الجديد لقنوات بي إن على القمر سهيل سات 2

أعلنت أدارة باقة بي إن عن الترددات الجديدة على القمر الصناعي سهيل سات 2، التي سيتم تفعيلها إعتباراً من يوم 8/3/2020، منعاً لقطع البث عن المشتركين، ونوهت على ضرورة إعادة ضبط الأجهزة قبل يوم 15/3/2020.

أشهر المعلقين على قنوات بي إن الإخبارية

تضم باقة بي إن سبورت أفضل المعلقين في العالم العربي أجمع، فهي تضم معلقين من أغلب الدول العربية، مثل مصر وتونس والجزائر وسلطنة عمان، وغيرها ومن أشهر المعلقين الجزائري حفيظ الدراجي، والتونسي عصام الشوالي، والمصري علي محمد علي.

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها