الآن تحديث مارس 2020 تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات وسهيل سات 2 || تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم بدوري الأبطال الأوروبي

أعرف هنا التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم باقة قنوات بي إن ، مباراتين في دوري أبطال أوروبا المباراة الأولى ليفربولضد اتليتكو مدريد، والمباراة الثانية تجمع باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، تابع المواعيد والقنوات الناقلة في الجدول أسفل المقال.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات دوري أبطال أوروبا، وتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة ليفربول* اتليتكو مدريد 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت مكة بي إن HD2 دوري الأبطال ب.س.جيرمان* بروسيا دورتموند 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 1 دوري الأبطال مانشستر سيتي* ارسنال 21.30 بتوقيت القاهرة،22.30 بتوقيت مكة المكرمة بي إن HD 3 الدوري الانجليزي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

تردد قنوات بي إن الجديد على القمر سهيل سات 2

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية

نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة. لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي. الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في أخبار الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

أشهر المعلقين في قنوات بي إن الرياضية