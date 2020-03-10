تردد قناة ATV التركية الناقلة حصريا لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 14

تردد قناة ATV التركية، بحث مكثف حاليا عن الترد الخاص بقناة إي تي في التركية الناقلة لحلقات المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة عثمان، الذي ينتظر الملايين من متابعيه في كل مكان عرض الحلقة 14 لمتابعة الأحداث الجديدة، ولذلك سوف نتابع معكم الآن من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة ATV التركية وموعد عرض الحلقة 14 من قيامة عثمان عبر شاشتها.

قناة إي تي في ATV التركية

تعتبر قناة ATV التركية من أشهر القنوات الموجودة في تركيا والتي تخصصت في عرض عدد من المسلسلات التركية الناجحة واستطاع أن تحصل على حقوق بث حصري لمسلسل قيامة عثمان لكي يكون بين المسلسلات الناجحة التي عرضت من قبل على شاشة قناة إي تي في التركية، وأصبحت الآن هي أكثر القنوات بحثاً عن ترددها لإمكانية متابعة حلقات المسلسل.

تردد قناة إي تي في التركية العارضة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن متابعة قناة ATV التركية على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة، فقط عليكم ضبط القمر وادخال التردد الخاص به والضغط على كلمة بحث وفوراً سوف تظهر القناة أمامكم.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 10796 عامودي 27500 ترك سات 11628 أفقي 27500 أسترا 12692 أفقي 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية

موعدنا غدا الأربعاء الموافق 11/3/2020 مع الحلقة 14 من المسلسل التركية الشهير قيامة عثمان، والذي يترقبها متابعي المسلسل لمعرفة المستجدات ضمن الأحداث وتحديدا بعد ما أكتشف المغازي عثمان خيانة عمه له، وستعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وتركيا.