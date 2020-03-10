تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث أغاني الأطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، يزداد البحث حاليا عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة التي تم تغييره في الفترة الأخيرة، وتعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية، والتي تقدم مختلف تماما عن القنوات المنافسة لها فهي تقوم بإنتاج أغاني جديدة لها توجهها للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، ولهذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020.

قناة طيور الجنة الجديد 2020 للأطفال

انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 وقد حققت لنفسها مكانة مهمة في طوال تلك السنوات، وتعرض قناة طيور الجنة عبر شاشتها مجموعة متميزة من أغاني الاطفال التي تحثهم على التعلم واتباع السلوكيات الصحيحة والمفاهيم والمبادئ السليمة ليكونوا جيل ينفع المجتمع، بالإضافة إلى أنها تقدم لهم برامج تحثهم على كيفية معاملة الوالدين والكبار.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة هي القناة المفضلة لدى الكثيرون من الأطفال والأمهات، فغالبا الكثير منهن يقابلون معاناة كبيرة في تعلمهم للأطفال العادات الصحيحة وتحثهم على الابتعاد عن السلوكيات السيئة، ولكن مع قناة طيور الجنة كان الأمر في غاية السهولة، حيث اعتمدت قناة طيور الجنة على أطفال يقدمون المحتوى المتميز التي تعرضه فهذا ساعد في أن يستوعب الاطفال تلك النصائح.

والأن يمكنكم الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة طيور الجنة من خلال ترددها التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

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التردد: 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4