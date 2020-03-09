ضبط تردد قناة عين التعليمية في المملكة العربية السعودية 2020 على القمر الصناعي عرب سات

وفرت المملكة العربية السعودية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة الحل البديل بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وهذا بعد انتشار وباء كورونا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعرض وزارة التعليم بالمملكة الدروس التي سيتم تعليقها في المدارس عبر قناة عين الفضائية التعليمية، وسوف نقدم لكم التردد الخاص بقناة عين الأن لمتابعتها على القمر الصناعي عرب سات.

قناة عين التعليمية الفضائية

تعتبر قناة عين التعليمية هي المنصة التعليمية البديلة عن المدارس في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن 14 قناة تنقسم كلاً منهما للمرحلة التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومن المقرر أن تبدأ قناة عين في عرض الدروس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا وعلى مدار اليوم تعاد الدروس.

ضبط تردد قناة عين التعليمية الفضائية 2020

وبعد أن قررت وزارة التعليم تعليق الدراسة فيها بدأ البحث الأن عن التردد الخاص بقناة عين لكي يتابع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وسوف نقدمه لكم الأن فقط ادخلوا التردد علىى جهاز الاستقبال لديكم وتمتعوا بكل ما يعرض عبر شاشتها.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12437

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الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6