استقبال تردد قناة Star TV التركية العارضة الحصرية لمسلسل ابنة السفير الحلقة 12

تردد قناة Star TV التركية، ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة ستار تي في التركية العارضة الحصرية لمسلسل ابنة السفير الذي يتابعها الملايين في كل مكان بالعالم، حيث حقق نسبة مشاهدة كبيرة في وقت قصير جدا لأنها من المسلسلات المهمة والتي تناقش قضايا مهمة توجد في كل المجتمعات، وسوف نستعرض عليكم الآن عبر هذا المقال تردد قناة Star TV التركية لمتابعة الحلقة 12 من ابنة السفير.

مسلسل ابنة السفير الحلقة 12

ينتظر الملايين من متابعي المسلسل في كل مكان بالعالم عرض الحلقة 12 مسلسل ابنة السفير لمعرفة كل ما هو جديد حيث انتهت الحلقة الماضية على سنجار وهو يحاول الوصول إلى مكان نارة وتكذب عليه إيزابيل وتقول أنها دخلت مستشفى الأمراض العقلية منذ 8 سنوات، ولكن سيعرف سنجار الحقيقة في الحلقة المقبلة وسيلتقي بنارة وستصاب بانهيار عصبي لأن سنجار عرف الحقيقة وتخاوف عليه من مواجهة أكين.

تردد قناة Star TV التركية

تعتبر قناة ستار تي في التركية من أشهر القنوات في تركيا والتي تتمتع بشعبية كبيرة لأنها تعرض مجموعة متميزة من المسلسلات التركية الناجحة وكان من بينها مسلسل ابنة السفير الذي يعرض في الوقت الحالي، وتعرض حلقاته أسبوعيا يوم الاثنين، وغداً الأثنين 9 مارس 2020 موعدنا مع الحلقة 12 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا والسعودية الساعة السابعة بتوقيت مصر.

والآن إليكم تردد قناة ستار تي في التركية لمتابعة أحداث الحلقة 12 مسلسل ابنة السفير.

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 10922

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الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: تركسات

التردد:12209

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3000