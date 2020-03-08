التقط هنا التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم

هنا تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن العديد من المباريات أهمها مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الليجا الإسباني، وديربي مدينة مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ومباراة يوفنتوس ضد انتر ناسيونالي تعرف على المواعيد في الجدول التالي.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية، وتقدم تقارير مصورة عن أهم الفاعليات الرياضية في مختلف الألعاب، سواء الجماعية أو الفردية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة تشلسي* ايفرتون 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت المملكة بي إن HD 2 الدوري الانجليزي السيتي* اليونايتد 18.30 بتوقيت القاهرة،19.30 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي ريال مدريد* ريال بيتيس 21.00 بتوقيت القاهرة،22.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 الدوري الإسباني يوفنتوس* انترناسيونالي 21.45 بتوقيت القاهرة،22.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 الدوري الإيطالي

أشهر المعلقين على قنوات بي إن الإخبارية

تضم باقة بي إن سبورت أفضل المعلقين في العالم العربي أجمع، فهي تضم معلقين من أغلب الدول العربية، مثل مصر وتونس والجزائر وسلطنة عمان، وغيرها ومن أشهر المعلقين الجزائري حفيظ الدراجي، والتونسي عصام الشوالي، والمصري علي محمد علي.

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها