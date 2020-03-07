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أضبط شارة || التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات و تابع مباريات الدوري المصري

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أعرف تردد قناة أون سبورت الفضائية،الناقل الحصري لمباريات الممتاز من أكبر القنوات في الوطن العربي، استطاعت أن تنقل العديد من المباريات العالمية الكبري، مثل مباراة السوبر الأسباني بين وبرشلونة، ونقلت قنوات العديد من الفرق الأوروبية مثل تشلسي الانجليزي.

قناة أون سبورت من أكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها، لتميز المحتوى الذي تقدمه فهي تغطي جميع الألعاب الرياضية، وتم دمج قناة تايم سبورت مع قناة أون سبورت في قناة أون تايم سبورت، بداية من 2 مارس الجاري، بهدف تقديم خدمة متميزة للمشاهد العربي.

 

التردد الجديد لقناة أون سبورت، قناة أون سبورت هي قناة مصرية ملك شركة أعلام المصريين، وصاحبها رجل صناعة الحديد أحمد أبوهشيمه،  واستطاعت أن تكون القناة الرياضية الأكثر مشاهدة في مصر.

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قناة أون سبورت منذ أنطلاقها استطاعة أن تجذب المشاهد المصري والعربي، لما تقدمه من محتوى جيد، واستطاعة أن تحصل على حقوق منافسات وأحداث هامة، أخرها حفل الكاف لاختيار الأفضل في القارة الذي أقيم في الغردقة.

 

تردد أون سبورت
تردد أون سبورت

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

لأتوجد مباريات اليوم.

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

 

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أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت

  1. برنامج أستاد مصر.
  2. برنامج ملعب أون.
  3. برنامج ميديا أون.
  4. برنامج تغطية خاصة.
  5. برنامج العين الثالثة.
  6. برنامج 180 ثانيه.
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