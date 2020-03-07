أعرف || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2020 وأعرف موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة الجديد 2020، تنتظر الجماهير المصرية والعربية، مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم، فتلعب عدة مباريات هامة من أهمها مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، ومباراة النجم الساحلي ضد الوداد المغربي، ومازيمبي ضد الرجاء البيضاوي، زفي الدوريات الأوروبية يلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد، وليفربول ضد بورنموث تعرف على المواعيد في الجدول أسفل المقال.

تردد بي إن الإخبارية التي تنقل القرعة اليوم تستخدم مجموعة قنوات بي إن سبورت أحدث الأجهزة الخاصة بالبث الفضائي على مستوى العالم، لكي تقدم لمتابعيها أفضل وأنقى صوت وصورة فائقة الجودة .

أهم المباريات اليوم التي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة ليفربول* بورنموث 14.30بتوقيت القاهرة،15.30 بتوقيت السعودية HD2 الدوري الانجليزي برشلونة * ريال سوسيداد 19.30 بتوقيت القاهرة،20.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 الدوري الإسباني الأهلي * صن داونز 15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية HD 1 دوري أبطال أفريقيا

تردد قنات بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن الإخبارية نايل سات 12245 V 27500 بي إن الإخبارية عرب سات 12379 H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة بي إن سبورت الإخبارية

برنامج موعد مع الكاليتشيو: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الإيطالي. برنامج كرة فرنسا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الفرنسي الممتاز. برنامج لاتينيوس: وهو برنامج أسبوعي يهتم بكل دوريات دول أمريكا ألاتينية. برنامج ميريكاتو: وهو برنامج موسمي يبدأ بعد انتهاء الموسم الكروي ويهتم بسوق انتقالات اللاعبين. برنامج أخبار المدرب: وهو برنامج أسبوعي يهتم ببطولات التنس. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج يتابع أخبار الدوري الانجليزي والإسكتلندي. برنامج الليغا في أسبوع: وهو برنامج أسبوعي يهتم بأخبار الدوري الأسباني.

أهم المحللين والمعلقين في قنوات بي إن سبورت

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورت على استقطاب أفضل المحللين والمعلقين، على قنواتها لتقدم أفضل تحليل فني للمباريات، وتقدم أفضل تعليق ومن أهم المحللين على القناة، نبيل معلول، محمد أبوتريكه، وائل جمعه، بشار عبد الله، طارق دياب، يوسف شيبو، هيثم فاروق، ومن أهم المعلقين، عصام الشوالي، رؤوف خليف، علي محمد علي، حفيظ دراجي، خليل البلوشي، جواد بده.

أهم البطولات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت