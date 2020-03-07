اضبط وأستقبل حالاً تردد قناة توم وجيري الفضائية الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة توم وجيري الفضائية الجديد 2020، تحتل قناة توم وجيري مكانة كبيرة ومهمة جدا بين القنوات المتخصصة للأطفال، فهي تعرض عبر شاشتها محتوى متميز جدا ومختلف عن القنوات المنافسة لها فهي تهتم جدا بالأطفال في الفئات العمرية المختلفة وتوصل لهم المعلومات بطرق مبسطة وسهلة جدا من خلال الأغاني وبرامج الأطفال الجميلة، وإليكم الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2020.

قناة توم وجيري الجديد 2020

يتابع قناة توم وجيري الملايين من الأطفال الذي يقضون أكثر أوقاتهم أمام قناة توم وجيري والاستفادة والاستمتاع بكل ما تعرضه عبر شاشتها، فهي تعرض الأفلام الكرتونية المتميزة والرائعة وبرامج كرتونية جميلة بخلاف الأغاني الشيقة، كما أنها تعرض كرتون توم وجيري الشهير الذي يتابعه الصغار والكبار في العالم كله.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

استطاعت قناة توم وجيري أن تجذب أكبر عدد من المشاهدين في كل مكان، حيث يتابعها الصغار والكبار حيث يسترجع الكثير ذكريات الطفولة مع المحتوى الشيق التي تعرضه عبر شاشتها، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تعرضه عليكم ضبط ترددها على جهاز الاستقبال لديكم.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354

الاستقطاب :افقي

معامل التصحيح :3/4

معدل الترميز: 27500