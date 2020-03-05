تردد قناة bein SPORTS الاخبارية المفتوحة على النايل سات الناقلة لأهم الأحداث الرياضية

قناة bein SPORTS الاخبارية هي من أهم القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنتمي القناة إلى شبكة قنوات bein SPORTS المشهورة في هذه المنطقة، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب مشجعي كرة القدم والرياضات الأخرى، خاصة وأن هذه القنوات تمتلك لحقوق بث منافسات مختلف البطولات في مختلف الألعاب.

القناة الاخبارية التابعة لشبكة قنوات bein SPORTS لها صدى واسع بين أرجاء مشجعي كرة القدم، إذ أنها تقوم بتقديم نشرات إخبارية بشكل دوري على مدار اليوم من أجل متابعة كافة الأحداث الرياضية في مختلف الرياضات، أبرزها بالطبع كرة القدم.

وتمتلك شبكة قنوات بين سبورت حقوق العديد من البطولات بشكل حصري في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجذب الشبكة المتابعين في المنطقة العربية من أجل متابعة الأحداث الرياضية الكبرى.

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تردد قناة bein SPORTS المفتوحة والاخبارية على نايل سات وسهيل سات

ويمكنكم استقبال قناة bein SPORTS HD المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 12245 بمعدل ترميز 27500، كما أن القناة يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11566 أفقي وبمعدل ترميز 27500 وهو نفس التردد التي تبث منه قناة bein SPORTS الاخبارية، إلا أن قناة bein SPORTS الاخبارية يتم بثها على القمر الصناعي نايل ستا بتردد 12245 ومعدل الترميز 27500.

ونُشير إلى أن قناة bein SPORTS HD المفتوحة لن يمكن استقبالها إلا من خلال أجهزة الاستقبال ” الريسيفر” الداعمة لتقنية HD، حيث أن الأجهزة الغير داعمة لهذه التقنية لن يمكنكم استقبال هذه القناة من خلالها.

وتقوم قناة bein Sports الاخبارية المفتوحة بعمل تغطية اخبارية لكافة الأخبار الرياضية، كما أنها تقوم بنشر كافة الأهداف في مختلف الدوريات العالمية.