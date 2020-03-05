أعرف هنا أحدث || تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري المغربي

تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية، تنقل القناة الثالثة المغربية، تنقل القناة المغربية الرياضية الثالثة اليوم، مباراة أوليمبيك آسفي ضد نهضة المزامرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، من مباريات الرابطة المحترفة المغربية، تعرف على موعد المباراة في الجدول أسفل المقال.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القنوات الناقلة المنافسة أوليمبيك آسفي* نهضة المزامرة 20.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت المغرب الرياضية المغرية 3 الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة