استقبل حالاً تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

نتابع معكم الأن من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، التي يتم البحث عنها حاليا بشكل مكثف نظراً لكونها واحدة من أشهر قنوات الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وتحتل مكانة مهمة بين القنوات المنافسة لها، وفي الفترة الأخيرة تم تغير التردد الخاص بها لكي يستطيع المشاهد الاستمتاع بمحتواها بتقنيات عالية جدا، وفي السطور التالية نستعرض عليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

قناة طيور الجنة الجديد 2020

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال والتي انطلقت في عام 2008 وهي يمتلكها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد الذي أصبح واحد من أهم الكوادر الفنية التي تظهر عبر شاشته وأولاده الخمسة الوليد والمعتصم بالله وجنى وإياد وجاد مقداد والذي لهم دور مهم في نجاح القناة ووصولها للمكانة العظيمة التي وصلت لها الأن.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات

تتميز قناة طيور الجنة ببرامج المختلفة وأغانيها الجميلة التي يقدمها الأطفال، وهذا حتى يستفيد منها الأطفال في الفئات العمرية المختلفة بشكل سهل ومبسط، فهي لم تعتمد بمحتواها على فئة واحدة ولكنها تستهدف كل الفئات وتعرض لكل فئة ما يتناسب معها، وبعد أن قامت طيور الجنة بتغير ترددها قررنا أن نستعرضه عليكم الأن.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11315 عامودي 27500 3/4

وبعد أن استعرضنا عليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد تحديثه عليم ضبطه على جهاز الاستقبال لديكم، ونمتنى لكم مشاهدة ممتعة لكل ما تعرضه عبر شاشتها