“ظبط” ترددات قنوات أبو ظبي 1، 2 الرياضية 2020 المفتوحة و “Abu dhabi sport 3 HD” المشفرة / AD SPORTS 1 تنقل مباراة منتخب تونس ضد السنغال بنهائي كأس العرب للشباب

نعرض عليكم اليوم نبذة عن قناة أبو ظبي الرياضية 1و2، التي تقدم محتواها بصيغة HD وهي قنوات مجانية دون اشتراك، بالإضافة لقناة أبوظبي الرياضية HD 3 المشفرة، فهي ضمن مجموعة آخري من القنوات التي تحمل نفس الاسم و تحتاج لاشتراك لإمكانية مشاهدة المباريات المذاعة عليها، و جميعها تتبع شركة أبو ظبي للإعلام التي تهتم بالمشاهد العربي و تقدم محتوي يتناسب مع تنوع زوق متابعيها و اختلاف أعمارهم.

نضع تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1,2 على النايل سات أمامكم، حتي يسهل ضبط القنوات و الاستمتاع بمتابعة أهم المباريات المنقولة عبر شاشتها، فهي تهتم بالمشاهد العربي و تعرض عدد من البطولات الدولية و العربية لكرة القدم معشوقة الملايين، و تعرض قناة أبو ظبي الرياضية 1 مباراة منتخب تونس للشباب ضد منتخب السنغال بنهائي كأس العرب تحت 20 سنه.

مباريات اليوم “كأس العرب للشباب تحت ال 20”

اسماء الفرق توقيت المباراة مرحلة المنافسة القناة الناقلة منتخب تونس/ منتخب السنغال الساعة 6,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7,30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة النهائي AD SPORTS 1

تردد قناة أبو ظبي 1،2 الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 على القمر “نايل سات 2020”

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11372 H 27500 نايل سات

قناة “AD Sport”، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم “قناة أبو ظبي الرياضية” بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.