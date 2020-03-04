أضبط الجديد || لقناة السعودية الرياضية 1-2 KSA SPORTS على النايل سات والعرب سات 2020 و شاهد أهم المباريات

أعرف تردد قناة السعودية الرياضية،تستعد قنوات السعودية الرياضية، في نقل مباريات البطولة العربية للشباب تحت 20 سنة، فيلعب اليوم المنتخب التونسي للشباب ضد المنتخب السنغالي للشباب، في نهائي البطولة، وتلعب المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تعرف على الموعد في الجدول داخل المقال.

تستعد قناة السعودية الرياضية لتقديم، وجبة دسمة لمشاهديها في كل مكان سواء داخل المملكة أو خارجها، فاليوم يلعب الزعيم المتصدر والعالمي الوصيف، والمنافسة على أشدها بينهم فكلاهما يتمنى سقوط الأخر اليوم.

بدأت القناة بثها الأول يوم 16 من رجب عام 1423 هجري الموافق 24 سبتمبر 2002، ومنذ عام 2018 بدأت القناة تبث بثوب جديد ومتطور، وبالتحديد يوم 1 مارس عام 2019، تحت مسمى KSA SPORTS وأضافت KSA SPORTS+1 KSA SPORTS+2، لنقل المباريات التي تذاع في وقت واحد.

تقسيم مستويات الدوري السعودي

المستوى الأول: الهلال ، النصر ، التعاون، الأهلي.

المستوى الثاني : الشباب، الفيصلي، الرائد، الوحدة.

المستوى الثالث: الاتحاد، الفتح، الاتفاق، الفيحاء.

أبها، العادلة، الحزم، ضمك.

أهم المباريات التي ستنقل على القناة اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة تونس* السنغال 18.30 بتوقيت القاهرة،19.30 بتوقيت مكة السعودية الرياضية نهائي كأس العرب

تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 على نايل سات وعرب سات

القمر الصناعي القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز التصحيح نايل سات KSA1 KSA2 12149 H 27500 5/6 عرب سات KSA1 KSA2 12015 V 27500 5/6

الحقوق التي تمتلكها قناة السعودية الرياضية 1-2