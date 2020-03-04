هنا التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على موعد مباريات اليوم

هنا تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن العديد من المباريات في انجلترا، يستكمل مباريات دور الخامس من كأس الاتحاد، بلقاءات أهمها مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، وفي فرنسا يلعب باريس سان جيرمان ضد ليون، وفي كأس ايطاليا يلعب الكبيرين اليوفنتوس ضد ميلان، تابع المواعيد في أسفل الجدول.

أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة مانشستر سيتي* شيفيلد يونايتد 21.45 بتوقيت القاهرة،22.45بتوقيت المملكة بي إن HD 2 كأس الاتحاد يوفنتوس * ميلان 21.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن HD4 كأس ايطاليا ب.س.جيرمان* ليون 22.10 بتوقيت القاهرة،23.10 بتوقيت السعودية بي إن HD 6 كأس فرنسا

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها