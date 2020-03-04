هنا التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة تعرف على موعد مباريات اليوم

هنا تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية الجديد 2020، تنقل قنوات بي إن العديد من المباريات في انجلترا، يستكمل مباريات دور الخامس من كأس الاتحاد، بلقاءات أهمها مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، وفي فرنسا يلعب باريس سان جيرمان ضد ليون، وفي كأس ايطاليا يلعب الكبيرين اليوفنتوس ضد ميلان، تابع المواعيد في أسفل الجدول.
أعرف تردد بي إن سبورت الإخبارية تقدم قناة بي إن الإخبارية تقارير مصورة عن المباريات الهامة، وتقدم نشرة إخبارية رياضية كل ساعة، بالإضافة لتقديم مواعيد أهم الأحداث الرياضية.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المنافسة
|مانشستر سيتي* شيفيلد يونايتد
|21.45 بتوقيت القاهرة،22.45بتوقيت المملكة
|بي إن HD 2
|كأس الاتحاد
|يوفنتوس * ميلان
|21.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن HD4
|كأس ايطاليا
|ب.س.جيرمان* ليون
|22.10 بتوقيت القاهرة،23.10 بتوقيت السعودية
|بي إن HD 6
|كأس فرنسا
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.